Почему вареная колбаса называется докторской и причем тут врачи

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Название «докторская» колбаса звучит странно: какое отношение мясной продукт имеет к врачам? Оказывается, за этим привычным сочетанием слов стоит целая история, в которой переплелись медицина, государственные стандарты и советская пищевая промышленность.