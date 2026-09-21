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Почему вареная колбаса называется докторской и причем тут врачи

Название «докторская» колбаса звучит странно: какое отношение мясной продукт имеет к врачам? Оказывается, за этим привычным сочетанием слов стоит целая история, в которой переплелись медицина, государственные стандарты и советская пищевая промышленность.

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