Возвращение без фанфар: почему уехавшие звёзды снова ищут дорогу в российский шоу-бизнес Елена ГалицкаяЕщё несколько лет назад многие российские артисты и представители шоу-бизнеса воспринимали отъезд за границу как новую точку отсчёта.
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