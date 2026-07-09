Возвращение без фанфар: почему уехавшие звёзды снова ищут дорогу в российский шоу-бизнес Елена ГалицкаяЕщё несколько лет назад многие российские артисты и представители шоу-бизнеса воспринимали отъезд за границу как новую точку отсчёта.