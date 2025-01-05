Пушилин: военкор Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал гибель внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка.
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