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Пушилин: военкор Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду

Пушилин: военкор Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал гибель внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка.

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