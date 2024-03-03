Госдеп меняет кровати в бордели оппозиции: деньги Ходорковского уйдут шайке Навального

фарид сабиров

Народу что херДОковский что насральный . Все они без вариантов ВРАГИ РОССИИ. ГнусДеп ни как не может понять , что в РОССИИ прокрутить вариант , возмущения Народа ради свержения режима в РОССИИ не прокатит. По себе скажу у нас за деньги , ни ради предательства РОССИЯН , НАРОД не пойдет на поводу амеров или любого другого ублюдочного режима. Хотя жалкая кучка пидерастов и здесь можно отыскать , мир не без уродов. Но это не проблематично в общей массе АДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ