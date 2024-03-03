Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Госдеп меняет кровати в бордели оппозиции: деньги Ходорковского уйдут шайке Навального

Госдеп меняет кровати в бордели оппозиции: деньги Ходорковского уйдут шайке Навального

NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Госдепартамент США передаст все печеньки ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во главе с Леонидом Волковым, а у Ходорковского отберет.

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Комментарии
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фарид сабиров
Народу что херДОковский что насральный . Все они без вариантов ВРАГИ РОССИИ. ГнусДеп ни как не может понять , что в РОССИИ прокрутить вариант , возмущения Народа ради свержения режима в РОССИИ не прокатит. По себе скажу у нас за деньги , ни ради предательства РОССИЯН , НАРОД не пойдет на поводу амеров или любого другого ублюдочного режима. Хотя жалкая кучка пидерастов и здесь можно отыскать , мир не без уродов. Но это не проблематично в общей массе АДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Жизнь все расставит на свои места. Будут лагеря, конфискация активов и имущества, после отсидки выдворение из России с возмущением затрат на каждого иноагента со всеми вытекающими последствиями...  Трудотерапия куда действеннее, чем иметь статус иноагента.
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