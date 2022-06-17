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Эмильен Жаклен: «Уровень Фийона-Майе был выдающимся, но я уже давно представлял его способности. Хочу бросить ему вызов следующей зимой»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о конкуренции с Кентеном Фионом-Майе, который стал обладателем Большого хрустального глобуса в прошлом сезоне.

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