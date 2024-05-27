Крымчане поспособствуют съемкам фильма о Жириновском

За фильм о создателе ЛДПР якобы взялся руководитель Первого канала Константин Эрнст. Руководитель ялтинского отделения партии Олег Пихтерев сообщил: «Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль».
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