Крымчане поспособствуют съемкам фильма о Жириновском

За фильм о создателе ЛДПР якобы взялся руководитель Первого канала Константин Эрнст. Руководитель ялтинского отделения партии Олег Пихтерев сообщил: «Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль».