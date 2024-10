Ratchet & Clank: Rift Apart получила патч с поддержкой PS5 Pro, добавляющее новые режимы и п...

Ratchet & Clank: Rift Apart получила патч с поддержкой PS5 Pro, добавляющее новые режимы и параметры трассировки лучейВместе с обновлением для Marvel’s Spider-Man 2 компания Insomniac Games выпустила обновление для Ratchet and Clank: Rift Apart для поддержки PS5 Pro, когда она выйдет 7 ноября.