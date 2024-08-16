Отдыхающие, вернувшиеся с Черного моря, массово подают в суд: отпуск испорчен Ольга ВайленкоЛето — время долгожданных отпусков, и для многих россиян курорты Черного моря остаются одним из самых популярных направлений.
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