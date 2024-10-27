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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» проиграла «Фиорентине» 1:5 и идет 11-й в Серии А. У римлян 3 поражения, 3 победы и 2 ничьих в 8 матчах при Юриче

Римский клуб проиграл матч 9-го тура Серии А со счетом 1:5.  После назначения Ивана Юрича на пост главного тренера «Рома» провела 8 матчей, в которых одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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