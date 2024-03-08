СК проверяет салон эпиляции после жалоб клиенток на скрытые камеры

Известия/Дмитрий Коротаев СК начал проверку после сообщений о наличии скрытых камер, снимавших клиенток во время процедур эпиляции в салоне красоты в подмосковном Щелкове, сообщили в Telegram-канале ведомства.
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