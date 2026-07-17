Как не попасть в ловушку большой, но непрактичной кухни в 2026 году?

За последние 60 лет средняя кухня в московском жилье выросла почти втрое – с 8 до 19,5 кв. м. Однако непосредственно предназначенная для приготовления пищи, практически не изменилась и по-прежнему составляет около 8 кв.
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