Юный танцор из Марьиной рощи завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Ученик 4 «Л» класса школы «Марьина роща» Матвей Осипов со своей партнершей Лерой стал серебряным призером в категории «А класс микст» «мальчики и девочки».
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