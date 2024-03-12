Юный танцор из Марьиной рощи завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Ученик 4 «Л» класса школы «Марьина роща» Матвей Осипов со своей партнершей Лерой стал серебряным призером в категории «А класс микст» «мальчики и девочки».