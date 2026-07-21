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Тульские новости

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Тульский суд взыскал с начальницы почты похищенные деньги

Тульский суд взыскал с начальницы почты похищенные деньги

Новомосковский районный суд вынес приговор по делу о присвоении вверенного имущества. Будучи начальником отделения почтовой связи, подсудимая, используя свое служебное положение, в марте 2026 года похитила из кассы и сейфа организации более 145 тысяч рублей.

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