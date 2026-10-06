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Царьград

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«Тольяттиазот» обучил тысячу наставников для молодых химиков

«Тольяттиазот» обучил тысячу наставников для молодых химиков

Сотрудники «Тольяттиазота» — мастера смены, операторы, механики, слесари и лаборанты — освоили современные методики работы со стажёрами в рамках федерального проекта «Развитие производства химической продукции».

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