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Официально: Алешандре Пантожа подерется со Стивом Эрцегом на UFC 301

Официально: Алешандре Пантожа подерется со Стивом Эрцегом на UFC 301

Поединок возглавит турнир UFC 301, который пройдет в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Алешандре Пантожа − чемпион UFC в наилегчайшем весе, победивший в последнем бою Брэндона Ройвала.

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