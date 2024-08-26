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«Ъ»: Стратегический партнер России вдруг развернулся лицом к США

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил свой визит в США. В ходе встреч стороны договорились о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, что станет важным аспектом их глобального стратегического партнерства.

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