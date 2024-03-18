Выгодно для Франции: почему Макрон так активно помогает Украине

В Европе начались активные обсуждения недавнего высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В четверг 14 марта он дал большое интервью местным телеканалам и сообщил , что Россия ни при каких условиях не должна победить в конфликте с Украиной.
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