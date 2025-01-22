Житель Смоленщины незаконно нарубил леса почти на 5 млн. рублей

К нему возникли вопросы со стороны правоохранительных органов. Гагаринская межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать в доход государства сумму ущерба, причиненного незаконной рубкой деревьев.
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