Трамп пообещал не вводить максимальные пошлины

Вводить пошлины в максимальном размере Соединенные Штаты не намерены, заявил президент США Дональд Трамп 2 апреля на церемонии подписания указа о введении зеркальных пошлин в Вашингтоне, которую транслировал Белый дом.
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