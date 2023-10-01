Сенатор обвинил США в мести России за президентство Трампа

Большая часть антироссийской одержимости левых в США не имеет к Украине никакого отношения, она вызвана желанием Вашингтона отомстить Москве, которую американские власти обвиняют в победе на выборах экс-президента Дональда Трампа.
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