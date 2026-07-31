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Искусство

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Маска «Крик» на аукционе, Армани в сериале — хорошие новости недели

Маска «Крик» на аукционе, Армани в сериале — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить. Культовый реквизит из «Крика», «Сияния» и «Криминального чтива» выставят на аукцион Аукционный дом Propstore организует масштабные торги в Лос-Анджелесе с 26 по 29 августа.

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