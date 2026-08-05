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Federal Operation Takes More Than 800 Dangerous Truckers Off US Highways

Federal Operation Takes More Than 800 Dangerous Truckers Off US Highways

Federal Operation Takes More Than 800 Dangerous Truckers Off US Highways Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, Federal authorities took more than 800 dangerous truckers off America's roads in a three-day enforcement action, officials revealed Tuesday.

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