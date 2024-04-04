Радиоактивное заражение Западной Украины, о котором все молчат

Людмила Свириденко Белоруссию и Калининград жалко до слез, их надо выручать, а вот по поводу остальных.... За что боролись, на то и напоролись.

Марина Трянина только бы к нам не приезжали бы... они теперь носители многолетней заразы, а наши безмозглые девки падки на всякое отребье