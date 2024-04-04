Юрий Кот Напомню, как в прошлом году наши враги привезли очередное своё вундерваффе на Украину.
Радиоактивное заражение Западной Украины, о котором все молчат
Комментарии
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Людмила Свириденко
Белоруссию и Калининград жалко до слез, их надо выручать, а вот по поводу остальных.... За что боролись, на то и напоролись.
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28 мин.
Марина Трянина
только бы к нам не приезжали бы... они теперь носители многолетней заразы, а наши безмозглые девки падки на всякое отребье
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15 мин.
Natalija Osminina
Ну, что делать. Почти 15% Украины стало неплодородной и непригодной для жизни.В основном досталось Галиции и Польше, которая присоединит к себе Галицию. Часть досталась Белоруссии через Волынь (на которую претендует Батька). Но эта местность болотистая и болота быстро очищают от радиации. А, вообще, судьба Украины стать безлюдной.
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10 мин.
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