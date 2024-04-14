Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в районе Курил

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе побережья Курил. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Сахалинского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска.
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