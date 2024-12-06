Стремительно наступающие в Сирии «бармалеи» гонят наши корабли из Тартуса

В США полагают, что возвращение русской эскадры в Севастополь исключено. Ей придется отступать на Балтику Утро 3 декабря началось с ошеломляющей новости из Сирии: моторизованные колонны боевиков, несколько дней назад атаковавших город Алеппо и одноименную провинцию в целом, уже всего в 35 километрах (21 миле) по прямой от российской авиабазы Хмеймим и причалов Тартуса, единственной опоры нашего постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.