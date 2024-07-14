"Какую биографию рисуют нашему рыжему". Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Кеннеди. Трамп едва не примкнул к списку, но, похоже, выиграл выборы

чвсатпкьл

Да, тут вы все герои супермены прямо Джоны Рэмбо, а там вы не тут, а про дистанцию по-разному пишут у кого-то была 400 футов, (122 м) а у кого-то 159 ярдов (145 м) и главное большое скопление людей вокруг Трампа, а также группа прикрывавших снайперов где-то на крышах.🤣😂