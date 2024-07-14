Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    "Нет, никто вам не поможет. Все вы вот так же без рук и без ног будете корчиться в русской земле". Аминь.Мы их всё же вычи...
  • Сергей Рубцов
    Так этим выблядкам и надо!!!!)))Просчиталась, но ...
  • Любовь
    Шон Пен оказывается тот ещё пидрило.Мы их всё же вычи...

"Какую биографию рисуют нашему рыжему". Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Кеннеди. Трамп едва не примкнул к списку, но, похоже, выиграл выборы

"Какую биографию рисуют нашему рыжему". Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Кеннеди. Трамп едва не примкнул к списку, но, похоже, выиграл выборы

Эта фотография обошла весь мир и дала сторонникам "теории заговора" отличный повод поразмышлять на тему "мнсценировки".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
чвсатпкьл
Китайская клава стучать надо через силу задолбала уже надо менять.🤣😂
Ответить
9 час.
чвсатпкьл
Да, тут вы все герои супермены прямо Джоны Рэмбо, а там вы не тут, а про дистанцию по-разному пишут у кого-то была 400 футов, (122 м) а у кого-то 159 ярдов (145 м) и главное большое скопление людей вокруг Трампа, а также группа прикрывавших снайперов где-то на крышах.🤣😂
Ответить
9 час.
ч
чвсатпкьл
Выложили фото в твиттере где по кадрово нашли след от пули летевшей к трампу. Видимо в момент на подлёте  он повернул голову и пуля просвистела по уху, бывает  такое. 🤣😂
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх