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"Русские закрывают на это глаза, а зря". Неудобная правда о жизни русских эмигрантов в Европе

"Русские закрывают на это глаза, а зря". Неудобная правда о жизни русских эмигрантов в Европе

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Это Алия из Казахстана. Прожила в Германии 10 лет. Тепло относится к России.

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