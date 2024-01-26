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ВК Пресс

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Стаи волков на Кубани: хищники окружили и преследовали трактор в поле

Стаи волков на Кубани: хищники окружили и преследовали трактор в поле

Тракторист пахал поле и снял на видео стаю волков. Девять животных окружили трактор и потом преследовали его.

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