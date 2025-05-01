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Есть два пути...

Есть два пути…Ты можешь быть гордым жителем огромной страны с тысячелетней историей и с богатейшей культурой – литературой, музыкой, танцами, живописью etc.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Релокантов&quot; во всякие Грузии и Прибалтики я тем более не понимаю&quot;! Я тоже не понимаю и не воспринимаю их за &quot;наших&quot;, понимаю только одно, СВО как лакмусовая бумага выявила предателей и власовцев в нашем обществе, большая часть из них очистили нашу землю бегством за бугор, но ещё много этого шлака и пены осталось среди нас и это несколько напрягает.
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