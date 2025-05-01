Есть два пути...

Николай Герасименко

"Релокантов" во всякие Грузии и Прибалтики я тем более не понимаю"! Я тоже не понимаю и не воспринимаю их за "наших", понимаю только одно, СВО как лакмусовая бумага выявила предателей и власовцев в нашем обществе, большая часть из них очистили нашу землю бегством за бугор, но ещё много этого шлака и пены осталось среди нас и это несколько напрягает.