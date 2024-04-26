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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Обмакнули и готово: бутерброды, которые мы с мамой готовим до сих пор на праздники (сколько не готовлю, всегда мало)

До чего же вкусные рецепты были в советское время! Многие так полюбились нами, что готовим их и по сей день! Очень простая, вкусная, хрустящая закуска, которая готовится на раз, два, три, станет любимицей и улетит со стола ещё до подачи осевого блюда.

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