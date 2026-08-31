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Татар-информ

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Проведение «Аксенов-феста» в этом году может обойтись в 10,5 млн рублей

Проведение «Аксенов-феста» в этом году может обойтись в 10,5 млн рублей

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» На проведение в Казани ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в текущем, 2026 году планируется направить 10,5 млн рублей.

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