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Рыбакина отыграла двойной матчбол и вышла в шестой полуфинал в сезоне

Рыбакина отыграла двойной матчбол и вышла в шестой полуфинал в сезоне

Елена Рыбакина победила в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде Юлию Путинцеву со счетом 4:6, 7:6(4), 7:5.

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