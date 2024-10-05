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  • саша дмитренко
    ты,морда  хохляцкая,  не  сметь  тявкать  на  русском  сайте!!Хамство в отношен...
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Неправильно страдаем

Неправильно страдаем

Неправильно страдаем Совершенно потрясающая статья в The Hill (https://thehill.com/opinion/49.) — о том, что "россияне должны страдать, но живут лучше чем в ЕС".

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