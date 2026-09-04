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Бандеровский дипломат: «Мы снимаем с себя претензии за сбитые в российском небе гражданские самолеты»

Бандеровский дипломат: «Мы снимаем с себя претензии за сбитые в российском небе гражданские самолеты»

Бандеровский режим снимает с себя ответственность за будущие теракты, заранее заявив, что самолетам международных авиалиний теперь опасно летать в российском небе.

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