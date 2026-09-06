На случай войны с Россией: в Британии предложили увеличить оборонный бюджет за счет инвалидов

Лидер консерваторов Кеми Баденок предложила пересмотреть льготы для инвалидов и жилищные пособия, чтобы увеличить расходы на оборону из-за желания противостоять России, пишет газета The Times.
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