23 декабря, Москва: Новогодняя встреча отельеров в стиле TED Talks!

23 декабря в московской гостинице Satelinn Moscow Khovrino по адресу левобережная ул., 12 состоится новогодняя встреча отельеров в стиле TED Talks, организованное Ассоциацией «Независимый Гостиничный Альянс» и интернет-сообществом отельеров Russian Hotel Talks В наступающий год Змеи самое время сбросить старую кожу – все то, что нам мешало развиваться и расти – и войти в следующий год с обновленными идеями, ресурсами и смыслами.
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