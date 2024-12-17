23 декабря, Москва: Новогодняя встреча отельеров в стиле TED Talks!

23 декабря в московской гостинице Satelinn Moscow Khovrino по адресу левобережная ул., 12 состоится новогодняя встреча отельеров в стиле TED Talks, организованное Ассоциацией «Независимый Гостиничный Альянс» и интернет-сообществом отельеров Russian Hotel Talks В наступающий год Змеи самое время сбросить старую кожу – все то, что нам мешало развиваться и расти – и войти в следующий год с обновленными идеями, ресурсами и смыслами.