Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с журналистами в Кремле предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условийПрезидент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с журналистами в Кремле предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий.