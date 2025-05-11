Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с журналистами в Кремле предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условийПрезидент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с журналистами в Кремле предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
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