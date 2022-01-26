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Морепродукты влияют на долгожительство: новые исследования медиков

Морепродукты влияют на долгожительство: новые исследования медиков

Исследование медиков показало, что пожилые люди с высоким уровнем потребления морепродуктов, имели меньше патологий в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера, по сравнению с теми, кто ел мало морепродуктов или же вовсе их игнорировал в рационе.

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