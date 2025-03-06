СМИ узнали о проведении тайных переговоров США с украинской оппозицией Зеленского

Ближайшие люди из команды американского лидера Дональда Трампа провели секретные переговоры с бывшим украинским премьер-министром Юлией Тимошенко и другими представителями оппозиции, критикующими власть президента Украины Владимира Зеленского.
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