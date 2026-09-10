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Регионы России

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Мурат Мусаев признан лучшим тренером РПЛ за июль-август

Мурат Мусаев признан лучшим тренером РПЛ за июль-август

Эксперты Российской премьер-лиги единогласно отдали предпочтение Мусаеву. Комментаторы телеканала «Матч Премьер» в голосовании поддержали Вадима Евсеева из «Динамо» Махачкала, а болельщики выбрали Дмитрия Игдисамова из ЦСКА.

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