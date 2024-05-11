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Биолог назвал новосибирцам причины появления зелёной пыльцы в городе

Биолог назвал новосибирцам причины появления зелёной пыльцы в городе

Биолог Алексей Яновский успокоил горожан, которые недоумевают, чем засыпаны их машины.Причины появления зелёной пыльцы в Новосибирске объяснил горожанам, переживающим за своё здоровье, биолог Алексей Яновский.

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