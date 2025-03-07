Накануне весеннего праздника – Международного женского дня, член Общественного совета при УМВД России по Астраханской области Милада Ребус организовала встречу с женщинами, чьи мужья и сыновья участвуют в специальной военной операции, пригласив их в Астраханский театр оперы и балета.
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