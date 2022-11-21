Американский журнал: Понятия «мировое сообщество» не существует

Согласно информации, предоставленной американским либеральным журналом The Nation, понятия международное сообщество не существует, особенно на фоне российско-украинского конфликта, который вносит лишь бо́льший раскол между различными государствами по всему миру - в первую очередь между глобальным Западом и другими странами планеты.
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