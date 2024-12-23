Изменился телефон контакт-центра Карельского отделения соцфонда

Его подключили к федеральной системе. С 23 декабря региональный информационный центр Отделения СФР по Республике Карелия включен в федеральную систему единого контакт-центра взаимодействия с гражданами (ЕКЦ).
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