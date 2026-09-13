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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о Бэбкоке: «Он очень хорошо управлял скамейкой и отлично чувствовал игру. Ему четко удавалось объяснить задачи каждому игроку»

Форвард « Питтсбурга » Сидни Кросби высоко оценил способности тренера « Эдмонтона » Майка Бэбкока , который ранее работал со сборной Канады .

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