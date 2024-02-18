Историк Железняков: Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России

Историк космонавтики Александр Железняков заявил, что российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России.
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