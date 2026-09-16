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Царьград

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Сервис "Туту" раскрыл, сколько времени русские тратят на выбор билетов

Сервис "Туту" раскрыл, сколько времени русские тратят на выбор билетов

Исследование сервиса "Туту" показывает, что русские тратят до 48 часов на выбор авиабилетов, тогда как на бронирование отелей и автобусных билетов необходимо всего несколько минут.

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