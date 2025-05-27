В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» вышел очередной ежегодный доклад о состоянии российских ядерных сил, подготовленный группой авторов, возглавляемой Хансом Кристенсеном, — Hans M.
Российский ядерный арсенал в 2025 году
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Программа ядерной модернизации России отчасти мотивирована, как считают эксперты FAS, «желанием Кремля сохранить общий паритет с Соединенными Штатами и сохранить национальный престиж». Кретин этот мудило. Не в престиже дело, а в слохранении страны. Если бы поганый Запад не нападал на Россию веками, если бы не начал войну против ней в 2022 году, то и не нужно бы РФ такое , причём, дорогое оружие, производство которого бьёт по карману народа России.
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