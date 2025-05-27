Владимир Алтайцев

Программа ядерной модернизации России отчасти мотивирована, как считают эксперты FAS, «желанием Кремля сохранить общий паритет с Соединенными Штатами и сохранить национальный престиж». Кретин этот мудило. Не в престиже дело, а в слохранении страны. Если бы поганый Запад не нападал на Россию веками, если бы не начал войну против ней в 2022 году, то и не нужно бы РФ такое , причём, дорогое оружие, производство которого бьёт по карману народа России.