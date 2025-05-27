БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российский ядерный арсенал в 2025 году

Российский ядерный арсенал в 2025 году

В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» вышел очередной ежегодный доклад о состоянии российских ядерных сил, подготовленный группой авторов, возглавляемой Хансом Кристенсеном, — Hans M.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Программа ядерной модернизации России отчасти мотивирована, как считают эксперты FAS, «желанием Кремля сохранить общий паритет с Соединенными Штатами и сохранить национальный престиж». Кретин  этот  мудило. Не в престиже  дело, а  в слохранении страны. Если  бы  поганый  Запад  не нападал на Россию веками, если  бы  не начал войну  против  ней  в 2022  году, то и не нужно бы  РФ  такое  , причём, дорогое  оружие, производство  которого  бьёт по  карману  народа  России.
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