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Пятый канал

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Сладкая, острая, маринованная: вкусные рецепты заготовок на зиму из тыквы

Сладкая, острая, маринованная: вкусные рецепты заготовок на зиму из тыквы

Тыквенный сезон в самом разгаре, а значит, перед дачниками и любителями домашних заготовок снова встает вопрос: что делать с огромными оранжевыми плодами? Запекать, варить кашу и готовить суп-пюре — варианты проверенные, но иногда хочется сохранить урожай как-нибудь интереснее.

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