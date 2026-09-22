Сладкая, острая, маринованная: вкусные рецепты заготовок на зиму из тыквы

Тыквенный сезон в самом разгаре, а значит, перед дачниками и любителями домашних заготовок снова встает вопрос: что делать с огромными оранжевыми плодами? Запекать, варить кашу и готовить суп-пюре — варианты проверенные, но иногда хочется сохранить урожай как-нибудь интереснее.