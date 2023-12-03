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Мировое обозрение

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Тегеран-1943: истинное лицо англосаксов

Тегеран-1943: истинное лицо англосаксов

1 декабря исполнилось 80 лет со дня окончания Тегеранской конференции. Она стала первой встречей лидеров СССР Иосифа Сталина, США Франклина Рузвельта, Англии Уинстона Черчилля в годы Второй мировой войны.

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